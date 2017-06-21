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Altının gramı 142 Lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, 142 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Ekonomi / 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:57
Altının gramı 142 Lira seviyelerinde

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin, Fed Başkanı Janet Yellen'ın geçen haftaki 'şahin' açıklamalarını destekler nitelikte açıklamalarda bulunması altının ons fiyatında düşüşlere neden oldu.

Altının ons fiyatı dün 1.241,2 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 1.243,2 dolardan tamamladı. Ons altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.245,3 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise hafta başında gördüğü 140 lira seviyelerinden toparlanarak dün günü yüzde 0,5 artışla 141,6 liradan kapattı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,3 kazançla 142 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 951 liradan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed üyelerinin açıklamalarının altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, haftaya satış baskısıyla başlayan ons altın fiyatının dün düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti.

Altının ons fiyatında 1.240 doların destek, 1.260 doların ise direnç olarak takip edileceğini aktaran Memiş, döviz ve altın fiyatlarındaki gerilemenin devam edebileceğini söyledi.

Kaynak : AA

İslamÇeyrek AltınCumhuriyetMerkez Bankası


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