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Almanya’da Erdoğan'ın konuşma yapacağı salondan olumsuz yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi akabinde Almanya'da taraftarlarına sesleneceği salon için yapılan başvurudan ret cevabı geldi.

Dünya / 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:30
Almanya’da Erdoğan'ın konuşma yapacağı salondan olumsuz yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 Zirvesi akabinde Almanya'da taraftarlarına sesleneceği salon için yapılan başvurudan ret cevabı geldi.

Etkinlik için Dortmund kentindeki Westfallenhalle'ye başvuruda bulunan organizatörler planlanan 9 Temmuz tarihi için salonda farklı bir organizasyonun kurulum çalışmaları yüzünden geri çevrildi.

DW Türkçe'ye açıklama yapan Dortmunder Westfallenhalle basın bürosu söz konusu olumsuz yanıtın salonun müsait olmayışından kaynaklandığını söyledi. Basın bürosu, kendilerine bu konudaki başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da Türk siyasetçilerin katılımıyla düzenlenecek bazı mitinglerin güvenlik nedeniyle iptal edilmesi Türk yetkililerin tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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