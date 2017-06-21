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Almanlar, İncirlik'ten çekiliyor

İncirlikte'ki Alman askerlerinin üsten çekilmesini öngören teklif Alman Meclisi'nden geçti.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:17
Almanlar, İncirlik'ten çekiliyor

İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesi bugün Alman Federal Meclisi'nde görüşüldü. Alman meclisinde (Bundestag) düzenlenen oylama sonucunda askerlerin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar çıktı. Tüm parti grupları askerlerin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e taşınması yönünde görüş bildirmişti.

Alman hükümeti, 7 Haziran'da yapılan kabine toplantısında İncirlik'ten çekilme kararı almıştı. Hükümetin 7 Haziran'da aldığı kararın bağlayıcı olduğu bilinirken, Alman ordusunun 'bir parlamento' ordusu olması sebebiyle mecliste de bir oylamanın yapılacağı açıklanmıştı.

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