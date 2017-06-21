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Akın İpek'in annesinden çarpıcı sözler

"Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen FETÖ'cülerin "Melek Anne"si ifadesinde, "Fehtullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir." dedi.

Güncel / 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:32
Akın İpek'in annesinden çarpıcı sözler

FETÖ/PDY örgütü içinde kadın kollarında aktif olarak görev yapan ve FETÖ mensuplarının 'Melek Anne' olarak tanımladığı Melek İpek çarpıcı sözler söyledi. İpek, 'Fetullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir' ifadelerini kullandı.

'HOCAEFENDİ'NİN BİR GÜLÜŞÜNE TÜM MALIMI FEDA EDERİM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, 'Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim' diyen Akın İpek'in annesi Melek İpek'in ifadeleri yer aldı.

'GÜLEN BENİM İÇİN DE BİR NUMARALI TERÖRİSTTİR'

Koza-İpek Holding yönetim kurulu üyesi olan Melek İpek 'Son zamanlarda yaşanan olaylarla Fetullah Gülen örgütünü anlamaya çalıştım. Bu yapının dini bir kimlik adı altında terör faaliyetleri yürütmesi kabul edilemez bir durumdur. Devlet terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir. Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum' dedi.

İPEK'İN FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAPSİ İSTENİYOR

Melek İpek hakkında FETÖ üyeliğinden hapis cezası isteniyor. Kaynak : Sabah

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