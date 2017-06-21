Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği

CHP'liler FETÖ davasından tutuklanan partisinin milletvekili Enis Berberoğlu içiğn Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne destek veren Ankaralı Turgut partililer yoğun ilgi gösterdi.



ANKARALI TURGUT BiLE KATILDIYSA...



Partililer ve CHP milletvekilleri Ankaralı Turgut'la çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan yayınlarken ' Ankaralı Turgut bile yürüyüşe katıldığına göre bundan sonra bu ülkede her şey bambaşka olacak.' yorumlarını yaptılar.



ERDOĞAN'A ŞARKI YAZMIŞTI



Ankaralı Turgut dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için ' Efsane Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' isimli bir şarkı bestelemişti.















Kaynak : Beyaz Gazete Özel