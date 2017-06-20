Yazar Ayşe Aral hayatını kaybetti

TV programcısı ve köşe yazarı Ayşe Aral, 46 yaşında hayata veda etti. Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Aral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aral bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.



Hürriyet Kelebek'te yazarlık yapan Ayşe Aral, uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Kalp piliyle yaşayan ve doğum sırasında bağırsakları düğümlenen Aral, ameliyat olmuş tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmayı başarmıştı.



TV'de 'Yetiş Ayşe' adlı programının sunuculuğunu da üstlenen Ayşe Aral, önceki gün evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü karikatürist Tekin Aral'ın kızı olan Aral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Aral yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.