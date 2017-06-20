Yalçın Topçu Öğrenci Affı Platformu'nu kabul etti

Devletten talep edilen hakkın en doğal ve evrensel haklardan biri olduğunu vurgulayan Topçu, “Kamuoyu ilgililerinin yaptığı açıklamalara göre 389.000 öğrenci okuma hakkını tekrar istiyor. Neticede bu çocuklarımız şahsi, ailevi, maddi, manevi çeşitli bir takım problemlerle karşı karşıya kaldıkları için eğitime ara vermişler. Teröre, ayrışmaya mahal vermediği taktirde ve bu süreç kanuni yollardan yürütüldüğü sürece devlet tabii ki öğrencilerimizin mağduriyetini gidermelidir” dedi.







HAK ARAMANIN DOĞRU YOLU



Ziyarete gelen platform sözcüsü öğrenciler ve öğrenci velisi şahsında bu hakkı elde etmek isteyen 389.000 öğrencimize devlet ve millet adına teşekkür eden Yalçın Topçu, ”bu vesileyle hak aramanın meşru yollarını da topluma bir örnek olarak sunmuş oluyorlar. Kendilerini toplumsal bilinçleri dolayısıyla takdir ediyorum. Çünkü biz laik ve sosyal bir hukuk devletiyiz. Demokrasi ile yönetilen bir ”Cumhuriyetiz”. Hak aramak bu şekilde olmalı. Çünkü devletimiz içeride ve dışarıda bir ateş çemberinin içinden geçiyor. Devlet, millet ve güvenlik güçlerimiz el ele kenetlenmiş durumda, şehitlerimiz var. Neticede sokaklar her türlü art niyetli terörün yuva bulabileceği yerler haline getirilmemelidir. Sokaklarda hak aramak bu şer yuvalarının ekmeğine yağ sürebilir. Buradaki öğrencilerimizi kutluyorum, hak arayış yolunun müspet bir örneğini göstermiş oluyorlar” şeklinde konuştu.







TOPÇU'YA TEŞEKKÜR



10-11 aylık süre içinde çabalarının henüz bir sonuca ulaşamadığını, son dönemde mecliste farklı partilerden öğrenci affıyla ilgili kanun tasarıları hazırlayan milletvekilleri olduğunu belirten platform sözcüleri ”Ak Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez ve Leyla Şahin Usta, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve Genç Memur-Sen bizi daha önceki ve şu anki süreçte desteklediler fakat henüz net bir sonuç alamadık. Sesimizi duyurabildiğimiz yere kadar ulaştırmak için sizin de kapınıza başvurduk. İçten ve samimi kabulünüz için ve sesimiz olduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZA TEKRAR BİR BAYRAM YAŞATABİLİRİZ



Temsili siyaset yaptığı dönemde benzer bir öğrenci affı mağdurları grubuyla bir kez daha karşılaştığını belirten Topçu “ o dönem Başbakanımız ve şimdiki seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, o günkü YÖK Başkanımız Yusuf Ziya Özcan, ve o günkü Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu ile görüşüp neticelendirmiştik ve 500.000'i yakın insan ve ailesi çok memnun olmuşlardı. Şimdi yine konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Meclis Başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, YÖK Başkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ileteceğim. Görünen o ki; bu talep mecliste ve toplumda karşılık bulabilecek durumdadır. El birliğiyle öğrencilerimizin ve velilerimizin bu haklı isteğini neticelendirmek için, hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz. İnşallah çocuklarımıza tekrar bir bayram yaşatabiliriz” dedi.

