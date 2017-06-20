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Türk Malı dizisinde oynayan köpeğe ayda 4 bin TL

Türk Malı dizisinde boy gösteren Pomeranian Boo bölüm başına bin lira alıyor.

Televizyon / 20 Haziran 2017 Salı 11:12
Türk Malı dizisinde oynayan köpeğe ayda 4 bin TL

Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Nergis Kumbasar gibi isimleri bir araya getiren Türk Malı dizisi aynı zamanda kadrosunda barındırdığı Pomeranian Boo cinsi köpekle de dikkat çekiyor.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ POMERANİAN CİNSİ KÖPEKLER

Özellikle son zamanlarda Gülben Ergen, Işıl Reçber, Hande Acar ve Hakan Akkaya gibi isimlerin de tercih ettiği bu köpekler son zamanlarda dizilerde de boy göstermeye başlıyor.

Star Tv'de ekrana gelen Türk Malı dizisinde Şaduman karakterine hayat veren Nergis Kumbasar'a da Pomeranian cinsi bir köpek eşlik ediyor.



Sahipleri, fiyatı 2 bin ile 15 bin dolar arasında değişen bu köpekler için bölüm başı bin TL talep ediyor.

Mehmet Ali ErbilIşıl ReçberNergis KumbasarŞafak SezerGülben Ergen


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