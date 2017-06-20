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PTT'den Amasya'da pul sergisi

Amasya’da düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında PTT tarafından ‘Atatürk, Milli Mücadele ve Amasya’da hatıra pul yaptıranlar’ adlı pul sergisi düzenlendi.

Kültür-Sanat / 20 Haziran 2017 Salı 17:13
PTT'den Amasya'da pul sergisi

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezindeki serginin açılışına Vali Salih Işık, PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer katıldı.

Pulları inceleyen Vali Işık, çalışmanın geleceğe önemli bir hatıra olarak kalacağına değindi. Kaynak : İHA

Ptt


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