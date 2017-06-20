Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezindeki serginin açılışına Vali Salih Işık, PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer katıldı.



Pulları inceleyen Vali Işık, çalışmanın geleceğe önemli bir hatıra olarak kalacağına değindi. Kaynak : İHA