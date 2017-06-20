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MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

Siyaset / 20 Haziran 2017 Salı 10:22
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

Tüzük kurultayı için imza toplayan muhalifler arasında yer alan Meral Akşener, kararla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.


MuhaliflerMeral AkşenerTwitter


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