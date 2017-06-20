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Meral Akşener için yeni parti iddiası

Mahkeme kararıyla bundan sonra MHP'de siyaset yapamayacak olan Meral Akşener, bu yaz yeni parti kurmak için çalışacak.

Siyaset / 20 Haziran 2017 Salı 17:38
Meral Akşener için yeni parti iddiası

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bugüne kadar 2 bin kişi ile görüştüğünü vurgulayarak 'Yaptığım istişarelerden çıkan sonuç yeni bir parti kurulmasıdır' demişti.

Mahkeme, MHP'li muhaliflerin geçtiğimiz yıl 19 Haziran tarihinde topladıkları olağanüstü kongreyi iptal etti.

Böylelikle muhaliflerin MHP'de siyaset yolu kapandı. Gözler Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye çevrildi.

Meral Akşener yaz boyunca yeni partinin kurulması için çalışacak. Partinin kurulacak ittifakların ardından 'eylül sonu ekim başı'nda resmen duyurulacağı ifade ediliyor.

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