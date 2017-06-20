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Meral Akşener'den mahkeme kararı sonrası ilk açıklama

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin MHP'li mualiflerin kongresini iptal etmesinin ardından ilk tepkiler de geldi.

Siyaset / 20 Haziran 2017 Salı 12:19
Meral Akşener'den mahkeme kararı sonrası ilk açıklama

Geçtiğimiz yıl 19 Haziran'da MHP'deki mualif isimler (Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Koray Aydın) bir olağanüstü kongre düzenleyerek tüzük değişikliğine gitmişti.

Genel Merkez ise bu kongreye itiraz etmiş ve alınan kararların iptal edilmesini istemişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi yapılan kongreyi ve alınan kararları iptal etti.

'ADALETİN RUHUNA EL FATİHA'

Mahkemenin kararının ardından MHP'nin muhalif kanadından da ilk tepkiler geldi. Meral Akşener; 'Kongre iptal oldu.Tam 10 dakikada dava bitti.10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha.'

Sinan Oğan; 'MHP'de Ülkücü İrade'yi hakim kılana ve Türkiye'de de Adaleti tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir' dedi.

MUHALİFLER KARARSIZ

Tüm bu yaşananlardan önce muhalifler beyanatlarıyla bir kararsızlık yaşandığını belli etmişlerdi.

'BEKLENTİM YOK'

Ümit Özdağ, 'Mahkeme sonucundan beklentim yok.' derken, Koray Aydın'a yakın bir delege, 'Lehimize bir karar çıkacağını ummuyorum.' ifadesini kullanmıştı.



'KORAY AYDIN MHP'DE DEVAM EDECEK'

Muhalif adaylar içinde partiden ihraç edilmeyen tek isim olan Koray Aydın'a yakın kaynak, 'Aydın'ın kafasında yeni parti yok. O yoluna MHP içerisinde devam edecek.' demişti.

Aydın 2012 yılındaki MHP Kongresi'nde genel başkanlığa aday olmuş ve Bahçeli'ye kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl muhaliflerin olağanüstü kongreyi toplama girişimleri sırasında Genel Başkan Bahçeli de Aydın'ı, 'Adaylar arasındaki tek ülkücü.' diye nitelemişti.

YENİ PARTİ ARAYIŞLARI

Mahkemenin bu kararının ardından Meral Akşener'in yeni parti arayışlarına gireceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

'PARTİLERLE GÖRÜŞÜLMESİN'

Sinan Oğan ise Meral Akşener'in önceleri Saadet'le görüşmesine tepki göstermiş ve 'Zamanı gelince yeni parti değerlendirilir, ama henüz erken. Bazı adayların farklı partilerle görüşmesini doğru bulmuyoruz.' diyerek temkinli durmuştu.

Reuters'a konuşan Oğan'a yakın bir delege ise, 'Bu dört aday artık merkez sağın potansiyel adaylarıdır.' değerlendirmesini yapmıştı.


MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

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