Melih Gökçek'ten 'İnce' tespit

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enes Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek başlattığı yürüyüşte yol kenarında bayrak açan bir grubun yanından dönerken kayarak yere düştü.



CHP uzmanı Melih Gökçek de bu olaya farklı bir açıdan baktı. Gökçek twitter hesabından dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.



Gökçek sosyal medya hesabına şunları yazdı:



'Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaydığını duyunca hem Muharrme İnce, hem de Mustafa Sarıgül soluğu yürüyüşte almış. Ne de olsa meydanı boş bırakmaya gelmez'



Gökçek bu açıklamasıyla CHP'de yaşanan koltuk kavgasını da gözler önüne serdi.



İşte Melih Gökçek'in o tweeti;