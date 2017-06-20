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Marketteki tacizciye 15 yıl hapis cezası!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir markette 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken kameralara yansıyan, daha sonra polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık T.B. hakkında "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3. Sayfa / 20 Haziran 2017 Salı 13:28
Marketteki tacizciye 15 yıl hapis cezası!

Olay, geçtiğimiz 20 Mayıs’ta Yamanlar semti 7020 Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette alışveriş yapan 2 kız çocuğuna yanaşan bir erkek şahıs, kızlardan birine elle tacizde bulundu.

Taciz olayı ise marketin güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarını sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaş, şüphelinin bulunmasını istedi.

Güvenlik kamera kayıtlarından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin 29 yaşındaki T.B. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan T.B. yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 yılla yargılanacak

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nesri Sumru Tunç Emeklioğlu, 12 yaşındaki mağdure N.S.’nin evinden markete dondurma almak için gittiğini, şüpheli T.B.’nin market girişinde kızı elle taciz ettiğini, mağdurenin marketten çıkması için dışarıda beklediğini, mağdure çıkınca telefonla konuşur gibi yapıp onu takip ettiğini belirtti.

Yine mağdurenin yanına soru sorma bahanesiyle yaklaşarak büfe yanındaki duvara doğru iteklediğini, mağdureyi kucaklar vaziyette çekip duvara sıkıştırarak tacize başladığını, uzun süre istismarda bulunduğunu, mağdurenin ’annem, babam, kardeşim var beni bırak’ diye söyleyip ağlamaya başladığını ve şüphelinin eylemine son verip mağdureyi bıraktığını bildirdi.

Savcı, sanık T.B.’in eyleminden dolayı 15 yıl hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep etti. Sanık T.B.’nin yarın ilk kez hakim önüne çıkacağı öğrenildi. Kaynak : İHA

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