Mahmut Tanal'ı temiz hava çarptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı adalet yürüyüşü 6. gününde devam etti. Kılıçdaroğlu, Çamlıdere yol ayrımında haftalık grup toplantısını yaptı.



DETAYLAR BEYAZ HABER KAMERASINDA

O anlardaki detaylar ise Beyaz Haber kameralarına takıldı.Geçtiğimiz günlerde mola sırasında sakatlanan Mahmut Tanal'ı bu kez de temiz hava çarptı.



MAHMUT TANAL'DAN ŞEKERLEME

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu anlarda CHP'li Tanal'ın uyuduğu kameralara takıldı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel