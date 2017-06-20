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Mahmut Tanal'ı temiz hava çarptı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin açık havada yaptığı grup toplantısında bol bol şekerleme yaptı.

Televizyon / 20 Haziran 2017 Salı 18:35
Mahmut Tanal'ı temiz hava çarptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı adalet yürüyüşü 6. gününde devam etti. Kılıçdaroğlu, Çamlıdere yol ayrımında  haftalık grup toplantısını yaptı.
 
DETAYLAR BEYAZ HABER KAMERASINDA
O anlardaki detaylar ise Beyaz Haber kameralarına takıldı.Geçtiğimiz günlerde mola sırasında sakatlanan Mahmut Tanal'ı bu kez de temiz hava çarptı.

MAHMUT TANAL'DAN ŞEKERLEME
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu anlarda CHP'li Tanal'ın uyuduğu kameralara takıldı. 




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MilletvekiliMahmut TanalChpBeyaz Haber


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