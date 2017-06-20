'Köpek Memesi' Hastaları, Rahatça Gezebilecek

Toplumda 'köpek memesi hastalığı' olarak bilinen hidradenitis suppurativa (HS) hastaları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ile biyofarma şirketi AbbVie'nin ortak projesi kapsamında özel kumaştan üretilen ve tedavi özelliği de bulunan hibrit elbiseyle yaşamlarını rahatça sürdürebilecek.



MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışmanı Prof. Dr. Süha Erda, düzenlediği basın toplantısında, halkın yaklaşık yüzde 1'inin söz konusu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.



Hastalığın gündelik hayatı çok ciddi etkilediğini, yatmada, oturmada, işte, sosyal hayatta, hemen hemen her yerde insanların toplumdan soyutlanmasına neden olduğunu anlatan Erda, hastaların, yaraları nedeniyle dışarıya, insan içine çıkmakta zorlandıklarını kaydetti.



Erda, 'Çok yoğun bir tempo sonucu bu giysiyi oluşturduk. Giysi gündelik sorunları ortadan kaldırırken, tedavi de yapabiliyor. Söz konusu elbisenin destekleyici malzemeleri de bulunuyor. Bu bir konsept çalışması. Bundan sonraki süreç bunun üretime başlamasıdır. Bu konuda bazı görüşmelerimiz var. İnşallah kısa sürede üretime de başlanacak.' dedi.



Elbisenin özel şekilde üretildiğini belirten Erda, şöyle devam etti:



'Tek bir giysi değil. Çoğalabilen, hastalığın bölgesine göre değişebilen bir giysi takımı. Çok farklı yerlerde yaralar oluyor. Bu yaraların bulunduğu bölgelere özel olarak yapılan, kritik duruma, yoğunlaşmış bölgeye göre şekil alan bir giysi modeli. İçinde destek malzemeleri bulunuyor. Bu malzemeler, sorunlu bölgenin hijyenik tutulması, tedaviye yardımcı olması ve gündelik problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bunlar gün içerisinde ihtiyaç olması durumunda değiştirilebiliyor. Dış bölümdeki kıyafetler gündelik değişebiliyor.'



Prof. Dr. Süha Erda, hastalığın en önemli sorununun, yaralı bölgelerin hava alamaması olduğunu vurgulayarak, 'Bu sorunu ön plana alan bir giysi geliştirdik. Yaralar genelde koltuk altı ve kasık bölgesinde oluyor. Buralar hava alamıyor. Bölge kapalı olduğu için hastalık daha da artıyor. Bu bölgenin havalanması gerekiyor. Temas sırasında sorun yaşanıyor. Bunları çözebilecek hibrit malzemelerden oluşan bir giysi oluşturduk.' diye konuştu.



- 'Elbise sorunların önemli bölümünü çözecek'



AbbVie Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu da HS hastalarının sorunları nedeniyle toplumdan kopuk, soyutlanmış, eve kapanmış şekilde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı.



Hastaları bu sorundan kurtarmak için projeye başladıklarını aktaran Hüsemoğlu, 'Çok güzel bir çalışma oldu. Hastanın yaşamını güç hale getiren bir hastalık bu. Bu nedenle bu alana eğildik. Bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratıp, hastaların sorunlarının çözümüne katkı sunmak istiyoruz. Söz konusu bu elbise de bunun ilk adımı ve hastaların sorunlarının önemli bir bölümünü ortadan kaldıracak.' ifadelerini kullandı.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Atakan da hastalık hakkında sunum yaptı. Kaynak : AA