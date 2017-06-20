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Kılıçdaroğlu'nun Çamlıdere'deki grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bir çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini talimat gönderdiğini ispat edersem namuslu bir insan gibi istifa edecek misin?Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım" dedi.

Siyaset / 20 Haziran 2017 Salı 13:32
Kılıçdaroğlu'nun Çamlıdere'deki grup toplantısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını, İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde ulaştığı Çamlıdere yol ayrımında yaptı. 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Buradan bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bir çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini talimat gönderdiğini ispat edersem namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım. ' dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının o bölümü şu şekilde:

'Darbeciler yalan söylediklerine inanmazlar, her söylediklerinin doğru olduğuna inanırlar. Birileri bana söylemiş anayasanın 138. maddesi var. Ben buna uyuyorum, zaten böyle bir yetkim de yok. Bu düzenleme zaten iktidar için getirilmiş. Buradan bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bir çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini talimat gönderdiğini ispat edersem namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Ben şu sözü veriyorum. Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım. Çünkü ben namuslu ve onurlu bir insanım.'















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