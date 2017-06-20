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'Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kumpasını savunmak için yollarda'

Haber X Genel Yayın Yönetmeni Cemil Barlas, CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kumpasını savunmak için yollarda" dedi.

Televizyon / 20 Haziran 2017 Salı 10:00
'Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kumpasını savunmak için yollarda'
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A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP'nin sözde adalet yürüyüşü masaya yatırıldı.

Programa konuk olan Haber X Genel Yayın Yönetmeni Cemil Barlas, FETÖ'nün siyasi ayağına dikkat çekti.

15 Temmuz'dan beri FETÖ'nün siyasi ayağının arandığını söyleyen Barlas, 'İşte siyasi ayak ortaya çıktı. MİT Tır'ları da 17-25 Aralık da 15 Temmuz da Türkiye'yi parçalama senaryosunun parçalarıydı. İşte bir tanesi ortaya çıktı. Bir de üstüne Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaları Enis Berberoğlu'na veren kaynak olduğu söyleniyor. Tabi bu bir iddia aşamasında ama sonuç olarak FETÖ'nün kumpasını savunmak için Kemal Kılıçdaroğlu yollarda. artık Darbenin başka bir siyasi ayağını aramaya gerek var mı?' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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