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İhsan Eliaçık: Ramazan'da içki içmek saygısızlık değildir

Kendini ilahiyatçı olarak tanıtan yazar İhsan Eliaçık Twitter'dan tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Güncel / 20 Haziran 2017 Salı 01:42
İhsan Eliaçık: Ramazan'da içki içmek saygısızlık değildir

Gezi Parkı'ndaki çıkışlarıyla olayların en önünde yer alan Antikapitalist Müslümanlar grubunun lideri İhsan Eliaçık, skandal açıklamalarda bulundu.

Kendini ilahiyatçı olarak tanıtan yazar İhsan Eliaçık Twitter'dan tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında içki içmenin saygısızlık olmadığını açıklayan Eliaçık, oruç tutan Müslümanlar için tam tersi ifadelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;








Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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