USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İftar saati canı sıkılan şahıs, şişe yerine 2 çocuğu vurdu

Erzurum’da iftar saatine kısa bir süre kala canı sıkılan bir şahıs, hedef olarak evinin bahçesindeki kola şişesini vurmak isterken 2 çocuğu yaraladı.

3. Sayfa / 20 Haziran 2017 Salı 16:34
İftar saati canı sıkılan şahıs, şişe yerine 2 çocuğu vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi.

Dün, 18.30 sıralarında iftar saatini beklerken canı sıkılan 27 yaşındaki Ömer Murat A., kendisine ait havalı tüfek ile duvardaki kola şişesini vurmak isterken, bahçede oyun oynayan 5 ve 6 yaşındaki S.B. ve İ.K.'yı yaraladı.

Beline isabet eden saçmalarla yaralanan çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ameliyatla beline isabet eden saçmaların çıkarıldığı küçük yaştaki çocuklar, tedavi altına alındı.

'Titiz çalışma sonucu şüpheli yakalandı'

S.B. ve İ.K.'yı vuran şüphelinin yakalanması için olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince titiz bir çalışma yürütüldü. Çocukların belinden vurulması üzerine saçmaların karşıdaki apartmandan geldiğini tespit eden ekipler, mahalle sakinlerine apartmanda avcılık işiyle uğraşan birinin olup olmadığını sorarak zanlıya ulaştı.

“İftar saati canım sıkıldı, tüfeği görünce ateş edesim geldi”

Gözaltına alınan Ömer M. A., ikametinde bulunan ve olayda kullandığı değerlendirilen havalı tüfek ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinde canı sıkıldığı için ateş ettiğini söyleyen zanlı, “İftar saati canım sıkıldı tüfeği görünce ateş edesim geldi. Duvarın üstünde kola şişesi duruyordu, havalı tüfekle bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben çocuklara ateş etmedim. Benim avcılık belgem zaten var silah da benim üzerime kayıtlı” dedi.

Şüpheli Ömer M. A.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kaynak : İHA

Silahlı KavgaAvcılıkPolis EkipleriAdnan MenderesSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı