Edinilen bilgiye göre, olay Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi.



Dün, 18.30 sıralarında iftar saatini beklerken canı sıkılan 27 yaşındaki Ömer Murat A., kendisine ait havalı tüfek ile duvardaki kola şişesini vurmak isterken, bahçede oyun oynayan 5 ve 6 yaşındaki S.B. ve İ.K.'yı yaraladı.



Beline isabet eden saçmalarla yaralanan çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ameliyatla beline isabet eden saçmaların çıkarıldığı küçük yaştaki çocuklar, tedavi altına alındı.



'Titiz çalışma sonucu şüpheli yakalandı'



S.B. ve İ.K.'yı vuran şüphelinin yakalanması için olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince titiz bir çalışma yürütüldü. Çocukların belinden vurulması üzerine saçmaların karşıdaki apartmandan geldiğini tespit eden ekipler, mahalle sakinlerine apartmanda avcılık işiyle uğraşan birinin olup olmadığını sorarak zanlıya ulaştı.



“İftar saati canım sıkıldı, tüfeği görünce ateş edesim geldi”



Gözaltına alınan Ömer M. A., ikametinde bulunan ve olayda kullandığı değerlendirilen havalı tüfek ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinde canı sıkıldığı için ateş ettiğini söyleyen zanlı, “İftar saati canım sıkıldı tüfeği görünce ateş edesim geldi. Duvarın üstünde kola şişesi duruyordu, havalı tüfekle bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben çocuklara ateş etmedim. Benim avcılık belgem zaten var silah da benim üzerime kayıtlı” dedi.



Şüpheli Ömer M. A.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kaynak : İHA