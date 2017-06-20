Hakkari’de askeri araca roketli saldırı: 1 asker şehit 6 asker yaralı

Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu 6 asker yaralandı.



Hakkari-Çukurca karayolu Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi.



Saldırıda bir asker şehit olurken yaralanan 6 asker de ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.











Kaynak : İHA