Gamze Akkuş İlgezdi'yi kızdıran soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını, İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde ulaştığı Çamlıdere yol ayrımında yaptı.



Grup toplantısına katılan vekillerden olan Gamze Akkuş İlgezdi, Beyaz Haber'in sorusu karşısında şaşırınca devreye korumaları girdi.



Beyaz Haber muhabiri, CHP'li vekile 'Rezidanslar kraliçesi olarak anılıyorsunuz. Bu tarz yürüyüşlere alışık mısınız?' diye sordu. CHP'li İlgezdi ise 'Helalimle kazandığım maldır' cevabını verdi. CHP'li vekil, muhabirin 'O rezidanslar adaletli mi?' sorusu karşısında ise zorlandı. O anlarda devreye korumaları girdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel