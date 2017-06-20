Dünyadan Ramazan manzaraları

Müslümanları bir araya getiren Ramazan ayı, farklı ülkelerdeki Müslümanlar tarafından farklı gelenek ve adetler örgüsünde yaşanıyor.



Gazze, Damaskus, Peşaver, Kalkuta, Karaçi, Mumbai, Hebron, Srinagar, Necef ve Kandahar gibi beldelerde yaşayan Müslümanlar, ibadet ederken, iftar hazırlığı yaparken, toplu iftar yemeklerinde, Kuran-ı Kerim okurken, Ramazan'ı kendi gelenekleriyle kutlarken ve yardımlaşma görüntüleriyle renkli karelere konu oldu.

















Kaynak : İHA