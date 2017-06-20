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Dünya dışında yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfedildi

NASA'nın Kepler Teleskobu'nun yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfettiği açıklandı.

Teknoloji / 20 Haziran 2017 Salı 00:13
Dünya dışında yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.

NASA'daki Kepler araştırma grubu, Kepler Teleskobu'nun Dünya büyüklüğünde yaşam ihtimali olan yeni gezegenler keşfettiğini bildirdi. Toplamda Kepler'in taradığı alanda binlerce yeni gezegen adayı bulunduğu ve bunlardan Dünya büyüklüğünde olan 10'unda yaşam ihtimali olabileceğine işaret edildi.

NASA'nın Kaliforniya'daki Bilim Direktörlüğü Misyonunun Astrofizik Bölümü'nde Kepler programı bilim adamı Mario Perez, keşifle ilgili yaptığı açıklamada, 'Bunların galaksideki frekanslarını anlamak, başka bir dünyayı doğurdan izleyecek şekilde NASA misyonlarının geleceğini şekillendirmesinde bilgi desteği sağlayacak' ifadesini kullandı.

Bilim adamları yayınladıkları araştırmada, Kepler teleskobuyla toplamda 4 bin 34 gezegen adayı keşfedildiğini ve bunlardan 2 bin 335'inin Samanyolu Galakisi dışında olduğunu kaydetti.

Adını Rönesans dönemi gök bilimcisi Johannes Kepler'den alan Kepler Teleskobu, uzay gözlemlerine ilk kez 7 Mart 2009'da başlamış, 2013'de yaşanan sorunlara rağmen görevine devam etmişti.

Ekim 2018'de piyasaya sürüleceği açıklanan yeni nesil James Webb Teleskobunun da, gökbilimcilere Kepler'in bulduğu gezegenleri daha ileri analiz yapma imkanı sunması bekleniyor.

Kaynak : AA

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