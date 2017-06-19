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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,49 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomi / 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:21
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Cuma günü Asya piyasalarında 3,5319'u gören dolar/TL, gün boyu düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,35 azalışla 3,5023'ten tamamladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile düşüşünü yeni haftaya da taşıdı ve 3,4881'i görmesinin ardından, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 3,4920'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,34 değer kaybıyla 3,9100'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,25 düşüşle 4,4650'den işlem görüyor.

Analistler, Brexit müzakerelerinin bugün başlayacağını anımsatarak, müzakerelerin sterlin/dolar ve avro/dolar paritesinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti. Geçen haftayı değer kazancıyla tamamlayan sterlin/dolar paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 1,2783'ten, avro/dolar paritesi ise 1,1190 ile önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor.

Bu hafta boyunca Brexit müzakerelerinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin bilanço küçültme ve faiz artırım sürecine ilişkin yapacağı açıklamaların piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150'nin direnç, 3,4750'nin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak : AA

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