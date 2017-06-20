Dolar/TL güne yatay başladı

Dün, dolar/TL 3,4881 seviyesine kadar gerilese de doların küresel piyasalarda değerlenmesiyle yükselişe geçti ve günü yüzde 0,60 artışla 3,5232'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 3,5247'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 3,9292'den, sterlin/TL ise yüzde 0,09 artışla 4,4933'ten işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi ise dün ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, Amerikan ekonomisinin oldukça iyi durumda ve ekonomik büyümenin daha uzun süre devam edeceğinden emin olduğu yönündeki açıklamalarıyla 1,1214 seviyesinden 1,1143'e kadar geriledi. Parite, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,1145 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de dün 97.575 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,40 artışla 97.548'den tamamladı.



Analistler, bugün Avro Bölgesi ve ABD'de cari işlemler dengesi verileri ile Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren ve Fed Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'in yapacağı konuşmaların piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350'nin direnç olduğunu ifade eden analistler, 3,4750'nin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.



Kaynak : AA