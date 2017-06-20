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Diyarbakır'da katliam gibi trafik kazası

Zırhlı polis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

3. Sayfa / 20 Haziran 2017 Salı 16:37
Diyarbakır'da katliam gibi trafik kazası
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık köyü mevkisinde zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ticari araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaynak : AA

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