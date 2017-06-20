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Deniz Baykal'dan yürüyüş tehdidi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "İktidara tavsiyem bizi yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmalarıdır" dedi.

Televizyon / 20 Haziran 2017 Salı 13:25
Deniz Baykal'dan yürüyüş tehdidi
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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baykal'a adalet yürüyüşüne katılıp katılmayacağı soruldu. 

Baykal, 'Başarılı bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Ama şunu bilmenizi isterim ki; o yürüyüşün içinde yer almamış, bu yürüyüşün amacını, o yürüyüşün arkasındaki şikayeti, talebi paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan birisiyim. Benim iktidara tavsiyem; bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamlardan uzak kalmalarıdır. Yürüyenler yüreyebileceklerin bir kısmıdır. Bunu iktidarın iyi derğerlendirmesi lazımdır. Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara maruz kalırsa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan vardır.' dedi.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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