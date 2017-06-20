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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine cevap verdi.

Siyaset / 20 Haziran 2017 Salı 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaflarla bir araya geldiği iftar programında konuştu. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün grup toplantısını açık havada yapmış. Cumhurbaşkanı'nı istifaya davet ediyor. Olmazsa ben istifa ederim diyor. Senin ilk söyleyişin değil ki; senin yalan makinesi olduğunu herkes biliyor. İddianı ispat et.' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Buradan bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye bir çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini talimat gönderdiğini ispat edersem namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım. ' demişti.

Kılıçdaroğlu'nun Çamlıdere'deki grup toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının o bölümü şu şekilde:

İstanbul'a yürüyorlar, yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan böyle bir  hakları da yok fakat arkadaşlarımız, hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar.

Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ya. Her geçen gün de bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor. Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor.

Oradan 'Cumhurbaşkanı'nın yargıya müdahale ettiğini' söylüyor. İstifaya davet ediyor. Olmazsa 'ben istifa ederim' diyor. Senin ilk söyleyişin değil ki bu. Senin yalan makinesi olduğunu, bu ülkede bilmeyen kalmadı.

Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Millet seni çok iyi biliyor. Tanıyor. Biliyor ki, hiçbir sözünde durmaz. Hukukta kaide şudur: Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat eti.
 

CumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan


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