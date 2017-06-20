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Çin'de robot kurye hizmete başladı

Lazer radar ve kamera donanımına sahip insansız kara aracı robot kurye, ilk kargosunu başkent Pekin'deki bir üniversiteye başarıyla götürdü Saatte 34 kilometre hızla ürünü alıcı adresine götüren robot kurye, tek seferde yaklaşık 50 kilogram kargo taşıyabiliyor.

Teknoloji / 20 Haziran 2017 Salı 12:01
Çin'de robot kurye hizmete başladı

Çin'de bir e-ticaret firması, geliştirdiği insansız kara aracı robot kurye ile kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı.

Şinhua ajansının haberine göre, merkezi ülkenin başkenti Pekin'de bulunan e-ticaret firması Jindong, robot kurye ile ilk kargoyu kentin Haydien bölgesindeki Renmin Üniversitesine gönderdi.

Saatte 3-4 kilometre hızla ürünü alıcı adresine götüren robot kurye, tek seferde yaklaşık 50 kilogram kargo taşıyabiliyor. Robot kurye olarak adlandırılan araçlar, lazer radar ve kamera donanımına sahip. Bu sayede aracın, yoldaki engebeli yerlerden kaçınma ve trafik ışıklarını tanıma özelliği bulunuyor.

Robot kurye, kargonun gideceği adrese ulaşmak için en uygun rotayı takip ederek ürünü adrese ulaştırmadan 5 dakika önce alıcıya mesaj gönderiyor. Alıcı insansız araç içindeki ürünü yüz tanıma sistemi veya bir kod yardımıyla teslim alıyor.

E-ticaret firması Jindong, bu sene robot kurye filosunu 100'e çıkarmayı ve başkent Pekin, Şaanşi eyaletinin Şian, Cıciang eyaletinin Hangcou kentlerinde kullanmayı hedefliyor.

Kaynak : AA

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