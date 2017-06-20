CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti

Güven Park'tan İstanbul'a elinde 'ADALET' pankartı ile yürüme eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının 'adalet' aramak değil 'hükümeti' yıkmak olduğunu CHP'li vekil canlı yayında itiraf etti.



DAĞLARDA ADALET ARIYORUZ



Halk Tv'de canlı yayına katılan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer yürüyüşün asıl amacını açıklarken 'Sokaklarda ve dağlarda adalet arıyoruz.' dedi.



Tur Yıldız Biçer şu ifadeleri kullandı;



AKP YIKILMALI



Ben bizim durumuzu Kartaca'ya benzetiyorum. Bakın bu kadar canı yanmış her türlü canlı sokaklarda dağlarda adalet arıyoruz. AKP yıkılmadan bu ülkede bize rahat yüzü yok. Çocuklarımıza torunlarımıza rahat yüzü yok. O yüzden biz bugün bir karar vermeliyiz. Şunu söylemeliyiz hep beraber AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı!









Kaynak : Beyaz Gazete Özel