Başsavcı Şimşek: Ankara merkezli gözaltılar olabilir

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, kentte askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili 24 kişinin gözaltında olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Ankara merkezli gözaltılar olabileceğini söyledi.



'BAZI HİJYEN SORUNLARI YAŞANABİLİYOR'



Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve personele iftar yemeği verdi. Başsavcısı Şimşek, adliye bahçesindeki yemeğin ardından Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Başsavcı Şimşek, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, 'Sosyal medyada veya bir takım yayın organlarında iddia edildiği gibi öyle şehit olan herhangi bir askerimiz yok. Israrla bazı gruplar bunu yaymaya çalışıyorlar. Dün sayı 3'tü, bugün 12'ye çıkardılar. Burası büyük bir birlik, 6-7 bin askerin aynı anda temel eğitim faaliyeti icra ediyor. Toplu yaşam alanlarında bazı zamanlarda hijyen sorunu yaşanabiliyor. Kesinlikle bu son olayda vefat eden herhangi bir asker yok. Böyle bir durum olsa bu çocukların aileleri, çevreleri var. Tamamen art niyetli provokasyon ve kaos ortamı yaratmaya yönelik olarak görüyoruz. Tespit edilebildiğimiz kişiler hakkında yasal işlem başlattık. Bu devam edecek' dedi.







'ANKARA MERKEZLİ GÖZALTILAR OLABİLİR'



24 kişinin zehirlenmelerle ilgili gözaltına alındığını dile getiren Başsavcı Şimşek, Ankara merkezli gözaltılar da olabileceğini söyledi. Başsavcı Şimşek şöyle konuştu:



'O gece yaşanan olayda birlikten rahatsızlandığını beyan eden 731 askerimiz vardı. Bu sayı akşam itibariyle 8'e indi... Yasal süreci zaten biz 23 Mayıs'taki olayda başlatmıştık. 12 askerimizde de ciddi sağlık sorunu oluşacak vaka ile karşı karşıya kalmıştık. Doğu Kışla'da yaşanan bir temizlik çalışmasından kaynaklı. O bir gıda zehirlenmesi değil. Batı Kışla'da en son yaşanan olayla ilgili tanılarımız şuan için gıda zehirlenmesi olduğu yönünde. Ancak raporlarımız netleşecek. Onunla ilgili çalışmalar var. Şuan Manisa merkezde bu işin mutfağından, alımına kadar, yüklenici firmanın çalıştırdığı, sorumlu tuttuğu gıda mühendisleri, aşçılar, servis ve sevk yapanlarla ilgili sorgumuz devam ediyor. Şuan için sayı 24. Sorgulardan sonra özellikle Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir. Bu şuan kesin değil. Ama bu grubu muhtemel yarın adliyeye çıkaracağız. Şuan soruşturmanın içeriği ve ifadelerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum.'



Askerlerin zehirlendiği olayda şok gerçek

'İHLALLER SONUCU MEYDANA GELDİ'



Yaşanan olaylarda ihmalin söz konusu olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Başsavcı Şimşek, 'Daha önce askeri birliklerimiz kendi yemeklerini kendi kışlalarında malzemelerini tedarik ederek yapıyorlardı. Bu işte sorumlu olan kendi birlikleri içinde rütbeli askerler vardı. Denetim yapılıyordu. Günlük öğünlerde yenilecek yemeklerin kalorisine kadar hesabı titizlikle yapılıyordu. Son dönemlerde büyük birliklerde yemeklerin Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan ihalelerin sonucunda özel firmalara verilmesi, o firmaların piyasadan temin ettiği gıdalarla bu yemeklerin yapılması ve devamında maalesef bu sıkıntılar meydana geldi. Başbakanımızın açıklamasını da dinledim. O da bu konuya neşter vurmuş durumda. Bir daha böyle birliklerimizde, yada başka kurumlarda benzer vakalarla karşılaşmayız' diye konuştu.



'FETÖ' İDDİALARI



Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek, kamuoyundaki 'FETÖ' iddialarını da yanıtlayarak, 'Bu aşamada bir yorum yaparsam çok yanlış olur. Böyle herhangi bir örgütün parmağının olduğuna dair şuan için elde ettiğimiz net bir delil yok. Bu konularda da ciddi araştırmalarımız var. Bu çerçevede hem askerlerimizde, hem birlikteki rütbelilerle gerekli çalışmalar devam ediyor. İlerleyen zamanlarda o tür bir delil veya bilgi ve belgeye ulaşırsak bunları kamuoyu ile paylaşacağız' diye konuştu.



