Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu kendisini heder etmesin

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a doğru yaptığı yürüyüşle ilgili konuştu.



ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Başbakan, 'Kılıçdaroğlu bize lazım, kendisini heder etmesin' dedi.



KABİNE REVİZYONU

Kabine revizyonuyla ilgili de konuşan Yıldırım, 'Bakanların motivasyonunu etkilemeyelim' ifadelerini kullandı.



AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Başbakan Binali Yıldırım, 'AB, Türkiye'ye bakışını netleştirilmeli' şeklinde konuştu.