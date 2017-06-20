Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu kendisini heder etmesin

Başbakan Binali Yıldırım, adalet yürüyüşüyle ilgili olarak "Kılıçdaroğlu bize lazım, kendisini heder etmesin" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a doğru yaptığı yürüyüşle ilgili konuştu.
ADALET YÜRÜYÜŞÜ
Başbakan, 'Kılıçdaroğlu bize lazım, kendisini heder etmesin' dedi.
KABİNE REVİZYONU
Kabine revizyonuyla ilgili de konuşan Yıldırım, 'Bakanların motivasyonunu etkilemeyelim' ifadelerini kullandı.
AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Başbakan Binali Yıldırım, 'AB, Türkiye'ye bakışını netleştirilmeli' şeklinde konuştu.