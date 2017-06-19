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Barış Atay'dan CHP'li Engin Altay'a tepki

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Gezi parkı olaylarına yönelik açıklaması Barış Atay'ı kızdırdı.

Siyaset / 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:25
Barış Atay'dan CHP'li Engin Altay'a tepki

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, bir gazeteye verdiği röportajda “Adalet Yürüyüşü bir tür Gezi'ye dönüşür mü?' sorusunu cevapladı.
 
'GEZİ GİBİ KIRMAK YAKMAK YOK'
CHP'li Altay,  “Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle ‘Adalet Yürüyüşü'nde buna asla müsaade etmeyeceğiz, bunun altını çizerek söylüyorum. Amaç çok barışçıl ve dengeli bir şekilde sesimizi duyurmak. Kırmak, dökmek, yakmak yok; agresif bir slogan dahil olmayacak.” dedi.
 
BARIŞ ATAY'DAN TEPKİ
İşte bu açıklama Gezi olaylarına yönelik desteğiyle bilinen Barış Atay'ı kızdırdı. Atay, Twitter'a 'Siz AKP'ye geçsenize hocam, diliniz benziyor zaten' yazarak tepki gösterdi. 

CHP'Lİ VEKİLDEN DE GEZİ TWEETİ
Öte yandan bir başka CHP'li Aykut Erdoğdu'nun da Twitter hesabından 'Gezi bu memleketin en onurlu en yurtsever direnişidir... Bu onurlu direnişin bir neferi olmak en büyük gururumdur...' mesajı dikkat çekti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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