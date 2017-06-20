AYM'den ilk FETÖ kararı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un, 'kişi güvenliği ve hürriyet hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca reddedildi.



AYM'DE FETÖ TEMİZLİĞİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında Anayasa Mahkemesinde 56 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı. Yapılan soruşturmalarla AYM, FETÖ'den arındırılmıştı.