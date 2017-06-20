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Avustralya'dan Suriye kararı

Avustralya Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldı.

Dünya / 20 Haziran 2017 Salı 09:59
Avustralya'dan Suriye kararı

Avustralya, ABD'nin Suriye ordusuna ait uçağı düşürmesi ve Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik açıklamalarının ardından, hava operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tedbir olarak Avustralya Savunma Gücü'nün (ADF) Suriye'deki operasyonları askıya alındı' ifadeleri kullanıldı.

ABD öncülüğündeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında Rus hava güçlerinin operasyon sahasında tespit edilecek, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil, koalisyona ait her türlü hava aracının birer hedef olarak görülüp bu araçlara Rus füze savunma sistemleri tarafından önleme yapılacağını vurgulamıştı.

Savunma BakanlığıAvustralyaFırat NehriUluslararasıSuriye


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