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Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve 43 gündür firari olan Hasan Akar, İstanbul'da teslim oldu. Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel / 20 Haziran 2017 Salı 12:34
Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar tutuklandı

'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar, Bakırköy Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Tutuklanan Akar, cezaevine gönderildi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan duruşmanın hemen öncesinde teslim olan Akar, adliyede polisler arasında yürürken görüntülendi.

Akar'ın çevresinde avukatı ve yakınları da olduğu görüldü.

Akar'ın iki ayrı suçtan toplam 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

ATATÜRK VE ZÜBEYDE HANIM'A AĞIR HAKARETLERDE BULUNMUŞTU

Nur Cemaati'nin 'Okuyucular' kolunun hocalarından olan Hasan Akar, Atatürk hakkında "1938'de geberen o p.ç" ve annesi Zübeyde Hanım için "Annesi resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor" gibi ifadeler kullanmıştı.

Ortaya çıkan ve sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, Atatürk'ün 'Ali Rıza Efendi değil, 'Abdüş' denen bir adamın' oğlu olduğunu öne süren Akar, kullandığı ifadelerle ilgili olarak da "Merak etmeyin, 98'de faturasını ödedim" diye konuşmuştu.

Asliye Ceza MahkemesiZübeyde HanımAtatürkCumhuriyet Başsavcılığı


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