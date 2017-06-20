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Aşırı hız sonları oldu: 2 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde, aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 20 Haziran 2017 Salı 14:17
Aşırı hız sonları oldu: 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aşırı hız yaptığı iddia edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 03 L 4425 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 35 yaşındaki Fatih Bozdemir ile 33 yaşındaki Fırat Sürmeli yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Bozdemir ve Sürmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozdemir ve Sürmeli'nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaynak : İHA

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