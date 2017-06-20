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Anayasa Mahkemesinden darbe sanığına ret

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca reddedildi.

Güncel / 20 Haziran 2017 Salı 13:45
Anayasa Mahkemesinden darbe sanığına ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sivil sanıklar arasında bulunan mühendis Aydın Yavuz'un 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca reddedildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen TÜRKSAT baskını davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan mühendis Aydın Yavuz, 'darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini' öne sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvuruyu, niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk etmişti.

Bu karar gereğince toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu görüştü.

Genel Kurul, Aydın Yavuz'un, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Mahkeme, gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.

Başvurucu TÜRKSAT baskını davası sanığı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştığı iddia edilen 5'i sivil, 16 sanığın yargılanmasına, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Davanın sivil sanıklarından eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Aydın Yavuz, Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunuyor.

Darbe girişimi gecesi Ankara'ya gelerek, buluştuğu diğer mühendislerle TÜRKSAT yayınlarını kesmek üzere Gölbaşı'na giden ancak yolda yakalanan Yavuz'un, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı da tespit edilmişti.

Sanık Aydın Yavuz, mahkemedeki savunmasında ise 'Akıllı ev yazılımı için Ankara'ya gittik. Darbe girişiminin ardından bir konvoyla Konya yoluna çıktık, karanlık olunca da geri döndük. TÜRKSAT kavşağında gözaltına alındık.' diyerek hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Kaynak : AA

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