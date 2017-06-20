Ahmet Hakan: Yalancısın müfterisin Aykut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün medya sahipleri ve yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan’ı çağırıp Adalet Yürüyüşü’nü vermemelerini emretti." yazmıştı.



CHP'li Erdoğdu'nun iddiasını Aydın Doğan'a sorduğunu yazan Ahmet Hakan 'Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu' dedi.



İşte o yazı;



CHP'li Aykut Erdoğdu, sosyal medyada şunu yazdı:

“Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan'ı çağırıp Adalet Yürüyüşü'nü vermemelerini emretti.”

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Aydın Doğan'a sordum.

Dedim ki:

“Doğru mu bu?”

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Aydın Doğan'ın söyledikleri şunlar:

- Tabii ki doğru değil.

- Tabii ki yalan ve iftira...

- Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı'na iftira...

- Üstelik “emretti” gibi yakışıksız ifadelerle yalan söylüyor, iftira atıyor.

- Bütün medya oradaydı... Medya sahipleri ve yöneticileri... İstisnasız hepsi oradaydı. Fakat hepsini bırakmış, sadece benimle uğraşıyor. Anlamak mümkün değil.

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Aykut Erdoğdukim?

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı...

Sorumluluğu büyük yani...

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Fakat bu büyük sorumluluğuna karşın büyük bir sorumsuzluk içinde...

İşte görüyorsunuz:

- Alenen yalan söyleyebiliyor.

- Alenen iftira atabiliyor.

Tarafsız habercilik yapmaya çalışan bir medya grubunu yalanıyla, iftirasıyla töhmet altına almaktan hiç çekinmiyor.

Hem Cumhurbaşkanı'nı hem de Aydın Doğan'ı yalanıyla, iftirasıyla zan altında bırakabiliyor.

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Buradan Aykut Erdoğdu'ya sesleniyorum:

- Tabii ki muhalefet yapacaksın ama yalan söylemeyeceksin.

- Tabii ki eleştireceksin ama iftira atmayacaksın.

- Tabii ki gürleyeceksin ama töhmet altında bırakmayacaksın.

- Tabii ki hakkını arayacaksın ama her şeyden önce dürüst olacaksın.

Başka türlü olmaz.

Katiyen olmaz.





