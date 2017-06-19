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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 22:12
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 38. kilometresinde Dinar'a dönüş kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 03 KS 706 plakalı otomobil ile 20 H 3257 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Niyazi Kar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kar'ın cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Melisa İlanda Kar ve Veli Ulu Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde, Ayşe Dudu Kar ve Baki Ulu ise Afyon Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Kaynak : AA

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