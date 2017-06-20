ABD İran'ın İHA'sını düşürdü

ABD savaş uçağı, Suriye'nin güneydoğusunda İran'a ait İHA'yı vurdu. Vurulan İHA düştü ve kullanılmaz hale geldi.



ABD, Suriye'de rejime destek veren İran yapımı bir insansız hava aracını düşürdü.



İnsansız hava aracının, Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde, bir ABD savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtildi. ABD'li yetkililer, insansız hava aracının ABD destekli güçlere tehdit oluşturduğu gerekçesiyle vurulduğunu duyurdu.





Kaynak : İHA