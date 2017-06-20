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ABD'den Katar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına şaşırdıklarını belirterek, 'Amaç gerçekten terörizm mi?' diye sordu.

Dünya / 20 Haziran 2017 Salı 22:35
ABD'den Katar açıklaması

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'a karşı uygulanan ambargonun 5 Haziran'da başladığını kaydeden Nauert, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmadığına dikkati çekti.

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Nauert, 'Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız.' ifadesini kullandı.

Bu durum karşısında ABD'nin duyduğu endişeyi dile getiren Sözcü, 'Bu zaman dilimi arttıkça Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları karşısında şüpheler artıyor.' diye konuştu.

Sözcü, 'Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?' dedi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise 'amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını' ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti. Kaynak : AA

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