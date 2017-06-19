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Üniversite tanıtım dönemi başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin tanıtım dönemi bu yıl 3 Temmuz’da başlıyor. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım ve Bilgilendirme Ofisi’ni ziyaret ederek bölümler hakkında bilgi alabilecek.

Eğitim / 19 Haziran 2017 Pazartesi 16:46
Üniversite tanıtım dönemi başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi akademik programları, eğitim olanakları, burs seçenekleri ve kampüs imkânları hakkında adayları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla tanıtım dönemini 3 Temmuz'dan itibaren başlatıyor. Üniversite seçimlerini yapacak olan aday öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım ve Bilgilendirme Ofisi'ni ziyaret ederek tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına sahip olacak.

Üniversiteye aday öğrenciler ve aileleri, tercih formlarının teslim edilme tarihine kadar Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım ve Bilgilendirme Ofisini ziyaret ederek, tercih etmeyi düşündükleri bölümler hakkında bilgi sahibi olacak, öğretim üyeleriyle yüz yüze görüşme imkanı bularak, her türlü sorularına cevap alacaklar. Ofis cumartesi ve pazar günleri de aday öğrencileri kabul edecek.

ÖZEL SEMİNERLER

Bölüm anlatımlarının organize edildiği tanıtım günleri etkinlikleri kapsamında alanında başarılı Boğaziçili mezunlar düzenlenen seminerlerle kariyer yolculuklarını kendi ağızlarından aday öğrencilerle paylaşacak. Müzikten sinemaya, akademiden girişimciliğe kadar uzanan çok geniş bir yelpazede isim yapmış Boğaziçi mezunlarının Boğaziçi'nde geçirdikleri zamanı ve deneyimlerini paylaşacakları seminerler tanıtım günleri süresince devam edecek. Bu seminerlerde aday öğrencilerin farklı rol modeller görmesi ve mezuniyet sonrasına dair fikir edinmeleri amaçlanıyor. Tüm oturumlar www.tanitim.boun.edu.tr/canli-yayin adresinden canlı yayınla izlenirken; aday öğrenciler ve velilerle canlı röportajlar yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi Facebook ve Twitter hesabı üzerinden de izlenebilecek canlı yayınlar sırasında öğrenciler sorularını #bogazicinesor hashtag'i üzerinden sorabilecek.

Tanıtım Günleri Seminerleri tarihleri ise şöyle:

14 Temmuz Cuma 'Kariyerinde Müziği Seçen Mezunlarımız'

17 Temmuz Pazartesi 'Kariyerinde Akademisyenliği ve Araştırmayı Seçen Mezunlarımız'

18 Temmuz Salı 'Kariyerinde Mühendisliği Seçen Mezunlarımız'

20 Temmuz Perşembe 'Kariyerinde Sinemayı Seçen Mezunlarımız'

21 Temmuz Cuma 'Kariyerinde Girişimciliği Seçen Mezunlarımız'

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