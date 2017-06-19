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Türk birlikler Katar'da

El Cezire televizyonun verdiği habere göre Türk birlikleri Katar'da tatbikata katıldı.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:01
Türk birlikler Katar'da

Suudi arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında 'terörizmi desteklediği' gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.

Bu açıklamların ardından TBMM'de yapılan oylamayla Katar'a asker gönderilmesi onaylanmıştı.

ASKERLER KATAR'A ULAŞTI

Katar Savunma Bakanlığı, Katar'a gelecek Türk askerlerinin ilk kısmının Doha'ya ulaştığını duyurdu. El Cezire'de yayınlanan haberde de, Katar'a ulaşan ilk Türk birliğinin askeri tatbikat yaptığı bildirildi.


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KatarSavunma Bakanlığı


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