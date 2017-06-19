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Siirt'te 2 teröristin teslim olma görüntüleri

Valilik 4 kadın teröristin ardından 2 teröristin daha teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:36
Siirt'te 2 teröristin teslim olma görüntüleri
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Siirt'te 4 PKK'lı kadın teröristin ardından 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olma anına ilişkin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda, 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Önceki gün bir teröristin etkisiz hale getirildiği, 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu operasyonda, 2 teröristin teslim olma anı kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülere göre, 'Teslim ol' çağrısı üzerine ellerini havaya kaldırarak gizlendikleri yerden çıkan 2 terör örgüt mensubu, güvenlik güçlerinin, 'Örgüt tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığınızı bildiriyor, pişman olduğunuzu iletiyorsunuz, doğru mu?' yönündeki sorusuna, 'evet' yanıtını veriyor.

Bunun üzerine askerler örgüt mensuplarına, 'Bu saatten sonra devletin emniyeti altındasınız. Sizlere şu saatten sonra herhangi bir zarar verilmeyecektir.' ifadelerini kullanıyor.

- 'Kaçmayı düşünmüştüm ancak fırsat bulamadım'

Örgüt mensuplarından biri teslim olduktan sonra askerlere yaptığı açıklamada, örgütten birçok kez kaçmaya çalıştığını söyledi.

Örgüte 1 Ağustos 2016 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında katıldığını ifade eden örgüt mensubu, şunları kaydetti:

'Katıldıktan bir hafta geçmeden Eruh'ta yaralandım. Tedavi için Suriye'ye gönderildim. Suriye'de tedavi olduktan sonra eylül ortalarında yine buraya geldim.'

Askerin, 'Sen örgütten kaçmak istiyor muydun, bunlarla birlikte kalma isteğin var mıydı?' sorusu üzerine örgüt mensubu şunları dile getiriyor:

'Katılımım bile isteksiz olmuştu. Zorla katılmıştım. Daha önce de kaç kere kaçmayı düşünmüştüm ancak fırsat bulamadım. Başaramadım kaçmayı.'

- Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi bulundu

Öte yandan operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve 7 mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda yürütülen, silahlı İHA'ların kullanıldığı 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'nda önceki gün bir teröristin ölü ele geçirildiği bildirilmiş, operasyon kapsamında 6 terör örgütü mensubunun silah ve mühimmatı ile teslim olduğu belirtilmişti.

Valilikçe 6 örgüt mensubundan 4'ünün teslim olma anına ilişkin görüntü paylaşılmıştı. Kaynak : AA

PiyadeKomandoTerör ÖrgütüJandarmaİl Jandarma Komutanlığı


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