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PKK kaçırdığı korucuyu şehit etti

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce kaçırılan güvenlik korucusu Mehmet Beldek'in cesedi dere kenarında bulundu.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:18
PKK kaçırdığı korucuyu şehit etti

Şırnak'ta PKK'lı teröristler önceki gün kaçırdıkları güvenlik korucusunu şehit etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde 17 Haziran günü babasının rahatsızlanması üzerine hayvanlarına çobanlık yaparken Resor mevkisinde karşılaştığı bir grup terörist tarafından kaçırılan 23 yaşındaki güvenlik korucusu Mehmet Beldek, köy yakınındaki dere kenarında ölü bulundu.

Beldek'in cesedi ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede yapılan otopside, ilk belirlemelere göre Beldek'in 2 gün önce iple boğularak şehit edildiği belirlendi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde rahatsızlanan babasının yerine hayvanlarını otlatan güvenlik korucusu Mehmet Beldek, 17 Haziran günü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmış, Beldek'in ailesi durumu jandarmaya bildirmişti.

Teröristlerin yakalanması ve Beldek'in bulunması için bölgede operasyon başlatılmıştı.

Kaynak : AA

ŞehitDevlet HastanesiTerör ÖrgütüTeröristler


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