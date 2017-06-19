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Mimarlar Odası'nın çağrısına kimse uymadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesine karşı çıkan Mimarlar Odası'nı kimse takmadı.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 01:42
Mimarlar Odası'nın çağrısına kimse uymadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı'nın karşısında yeni yapılan caminin önüne bir meydan yapmak için düğmeye bastı.

Eski İller Bankası binası mülk sahibinin isteğiyle yıkılırken, Mimarlar Odası yıkımı engellemek için bir çağrıda bulundu.

KİMSE TAKMADI

Mimarlar Odası yıkımı engellemek için tüm Ankaralılara çağrıda bulunurken, yıkım yerine sadece 10 kişi geldi. 

ÖNERİLERE AÇIK

Yeni yapılan cami ve meydan için isim tekliflerine açık oldukları belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek 'Ankaralıların verdiği destek için Ankaralılara şükranlarımızı sunuyoruz. Cami ve meydan için isim tekliflerinizi bekliyoruz' dedi.






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İller BankasıMelih GökçekAnkara Büyükşehir BelediyesiGençlik Parkı


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