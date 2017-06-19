Mimarlar Odası'nın çağrısına kimse uymadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı'nın karşısında yeni yapılan caminin önüne bir meydan yapmak için düğmeye bastı.



Eski İller Bankası binası mülk sahibinin isteğiyle yıkılırken, Mimarlar Odası yıkımı engellemek için bir çağrıda bulundu.



KİMSE TAKMADI



Mimarlar Odası yıkımı engellemek için tüm Ankaralılara çağrıda bulunurken, yıkım yerine sadece 10 kişi geldi.



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Yeni yapılan cami ve meydan için isim tekliflerine açık oldukları belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek 'Ankaralıların verdiği destek için Ankaralılara şükranlarımızı sunuyoruz. Cami ve meydan için isim tekliflerinizi bekliyoruz' dedi.





1️⃣GENÇLİK PARKI KARŞISINDA YAPILAN CAMİNİN ÖNÜNE MUHTEŞEM BİR MEYDAN KAZANDIRMAK İÇİN ANKARA ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞIYOR. pic.twitter.com/W8lAlmdB0H — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Haziran 2017

2️⃣ESKİ İLLER BANKASI TIPKIBASIM CAMİNİN ARKA TARAFINA YAPILMAK KAYDIYLA MEYDANA KAVUŞMAK İÇİN KURUL KARARIYLA YIKILDI... pic.twitter.com/AwS2LfU0Dg — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Haziran 2017

3️⃣MÜLK SAHİBİNİN TALEBİYLE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCA BİNAYI İKİ GÜNDE YIKARAK BİR REKORA İMZA ATTI. pic.twitter.com/A89Njy27Ql — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Haziran 2017

4️⃣MİMARLAR ODASI YIKIMI ENGELLEMEK İÇİN ANKARA'YA ÇAĞRI YAPMASINA RAĞMEN, ANKARA'LI MEYDAN ÖZLEMİYLE ÇAĞRIYA KARŞILIK VERMEDİ.10 KİŞİ GELDİ pic.twitter.com/5tRpNKOOeH — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Haziran 2017

5️⃣ANKARA'LILARIN VERDİĞİ DESTEK İÇİN ANKARA'LILARA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ...

CAMİİ VE MEYDAN İÇİN İSİM TEKLİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 18 Haziran 2017