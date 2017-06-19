Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve Marmara'nın doğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine dikkat çekilerek, 'Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen devam etmekte olan yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, bugün akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), İstanbul'un Avrupa Yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' denildi.



AKDENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların Isparta ve Burdur'un doğusu ile Antalya'nın kuzeydoğu kesiminde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıkları sahil kesiminde değişmeyecek, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece azalacak.



Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



Denizlerde de rüzgar Bodrum-Kumluca arası gün batısı ve lodostan fırtınamsı esmesi bekleniyor. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.



Kuzeybatı Kesimlerden Başlayarak Hava Sıcaklıkları Azalacak! Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat !

Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; Yarın (18.06.2017 Pazar günü) Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-10 C) azalacağı tahmin ediliyor.



Bugün (17.06.2017 Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde Trakya'dan başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların 18.06.2017 Pazar günü Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde etkili olması, Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ile Göller yöresinde (Isparta) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



19.06.2017 Pazartesi; Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ), İç Ege (Afyon, Kütahya), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur'un doğusu), İç Anadolu'nun kuzeyi (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir) , Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı bekleniyor.



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 20.06.2017 Salı günü kuzey ve iç kesimlerde; 21.06.2017 Çarşamba günü ise doğu kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Pazar günü kuzeybatı kesimlerde, Pazartesi günü kuzey, iç ve batı bölgelerde; Salı günü doğu bölgelerde 6 - 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Kaynak : AA