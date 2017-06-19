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Manisa Valisi: 17 askerin tedavisi sürüyor

Zehirlenen askerlerle ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Hakan Güvençer 17 askerin hastanede tedavisinin sürdüğünü ve riskli durumda kimsenin olmadığını söyledi. Gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini dile getiren Vali Güvençer, "23 Mayıs'taki salgının devama değil" dedi.

Yaşam / 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:14
Manisa Valisi: 17 askerin tedavisi sürüyor

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki 731 askerin zehirlenmesi olayıyla ilgili açıklam ayaptı.

17 askerin hastanede tedavisinni sürdüğünü anlatan Güvençer, hayati tehlikesi bulunan askerlerin olmadığını açıkladı. Manisa Valisi Güvençer, kışlada zehirlenme olayına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

''Etkilerini konuştuğumuz hadiseler bir takım ortaklıklar içeriyor olmakla beraber tam anlamıyla, 23 Mayıs'ta yaşanan salgının devamı değil. Yüzde yüz birbirinin devamı değil ama ortaklıkla ilgili herkesin zihninde bir ilişkilendirme oluyor. 23 Mayıs'tan sonra da bütün tahkikatlar süratle sürdürüldü ve raporlandı ama ne yazık ki, 16'sında 17-18'inde hadiseleri yaşadık. İnşallah bir daha yaşamayız.'

24 KİŞ GÖZALTINDA

Yemek şirketinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltında olduğunu da açıklayan Güvençer, bugün gözaltına alınan kişilerin savcılığa sevk edileceğini dile getirdi. Kaynak : AA

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